C'est le temps de l'herbe à poux 

Éliminer l’herbe à poux de votre environnement

Le meilleur moyen pour combattre l'herbe à poux reste d’arracher la plante avant sa floraison, puisque chacune peut produire 3 000 graines susceptibles d’engendrer 600 nouveaux plants l’année suivante.

On peut aussi tondre la plante au ras du sol.

Le choix de l'approche la plus efficace afin de se débarrasser de l’herbe à poux dépendra en fait de l’étendue du territoire que la plante couvre. Évidemment, la toudeuse est recommandée sur une grande surface.

Il est donc important d’inspecter son terrain à la recherche d’herbe à poux.

À noter que certaines municipalités, comme Vaudreuil-Dorion, procèdent à l’épandage d’herbicide dans des secteurs ciblés. Cet épandage permet une diminution importante de la présence de la plante, majoritairement dans les secteurs à risque tels les bords de routes et pistes cyclables, les parcs et les terrains vacants.

L’herbe à poux possède une apparence et une taille variable en fonction du stade de croissance. Sa hauteur moyenne est de 75 centimètres et peut atteindre jusqu’à 1,5 mètre. Elle est reconnaissable grâce à sa forme d’épi et son feuillage dentelé, découpé et couvert de duvet.