Rappels alimentaires, faut-il s'inquiéter?

Après les biscuits Ritz et les pépites de poulet, voilà que ce sont les populaires craquelins Goldfish qui sont visés par un rappel en raison d’une possible contamination par la bactérie salmonelle.

Des craquelins Goldfish Explosion de saveur Cheddar Xtrême de la marque Pepperidge Farm font l'objet d'un rappel à l'échelle nationale parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie salmonelle.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments avise que ces aliments ne doivent pas être consommés.

Les produits visés ont été vendus dans des formats de 69 grammes et de 180 grammes. Ils affichent les codes de différentes dates comprises entre les 20 janvier et 26 février 2019.

Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée, mais elle peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Des rappels plus fréquents?

Depuis quelques semaines, de nombreuses alertes ont fait état d’aliments pouvant avoir été contaminés par la salmonelle.

«Il n’y a pas vraiment plus de rappels que d’habitude, mais l’été, il n’y a pas de nouvelles, donc, il y a plus de place pour ça. Depuis le 1er juin, on en a eu 15, ce qui n’est pas anormal», a affirmé Sylvain Charlebois, doyen de la Faculté en Management et professeur en Distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie à Halifax.

L'expert se veut rassurant quant à ces rappels.

«Aujourd'hui, ce sont des rappels préventifs. Il n'y a pas eu de personne hospitalisée, pas de victime encore de déclarée. Dans le fond, les entreprises font extrêmement attention et lorsqu'il y a un doute au niveau d'un ingrédient, au niveau d'une machine, au niveau de la pastorisation, on décide tout simplement de rappeler, juste au cas.»