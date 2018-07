Le temps d'attente dans les urgences a diminué, mais...

11 établissements hospitaliers de plus que l'an dernier atteignent la cible de performance fixée par le ministère de la Santé grâce à une durée moyenne de séjour aux urgences de 12 heures et moins. Or, d'après le Dr Bernard Mathieu, il existe encore beaucoup trop de problèmes pour se réjouir.

Selon le plus récent palmarès de La Presse, 40 sur 88 établissements ont amélioré leur performance, comparativement à 33 l'année précédente.

Le président de l'Association des médecins d'urgence du Québec, Dr Bernard Mathieu, estime toutefois que ces gains ont été réalisés au détriment du personnel de la santé.

«Les chiffres sont plus beaux, mais il y a eu un retour de la pénurie des infirmières, des commis, des technologues de radiologie, bref toutes les personnes autour de l’activité médicale dans les urgences se trouvent dans une situation de pénurie. […] Cette situation ne s’était pas vue depuis 10-15 ans», a-t-il dit lors d'une entrevue accordée à notre animateur Mathieu Beaumont.

Le Dr Mathieu a fait remarquer que les patients aux urgences sont déplacés notamment vers les unités de débordement, ce qui améliore les statistiques. Ainsi, le problème est en quelque sorte déplacé ailleurs dans les hôpitaux.



À Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont affiche un délai moyen de 18 heures et 54 minutes.

À Laval, la Cité-de-la-Santé, affiche une durée moyenne de séjour de 15 heures et 24 minutes.



Parmi les plus performants, mentionnons l'hôpital de Matane qui affiche la meilleure durée moyenne avec 5 heures et 6 minutes. À l’opposé, l'hôpital Pierre-Boucher, sur la Rive-Sud de Montréal, termine en queue de peloton avec une durée moyenne de 23 heures.