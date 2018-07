Décès liés à la chaleur: le pire à venir? 

«Ce qu’on souhaite, c’est d’éviter tout décès dans une période de canicule, On travaille très fort pour éviter ces impacts-là, mais on s’y attend dans une ville comme Montréal», lançait le Dr David Kaiser, appelé à commenter les dix décès qui seraient liés à la chaleur depuis dimanche, dont six dans la métropole.

Le mercure montera à 34 degrés aujourd'hui à Montréal, 40 à l'humidex. Demain, jeudi, on prévoit 32 degrés et une température ressentie de 43 degrés.

Environnement Canada maintient des avertissements de chaleur intense au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

Spécialiste à la santé publique et santé préventive, le Dr Kaiser renommait mercredi matin en entrevue au 98,5 FM les cas à risques.

«Les personnes âgées, les gens avec des malaises chroniques comme les maladies du cœur, des poumons, les personnes vivant seule, les gens plus vulnérables qui sont dans des îlots de chaleur... Des équipes de terrain sont à l'oeuvre pour assurer le transport et le déplacement de ces personnes dans des endroits plus frais.»

En 2010 à Montréal, une période de canicule avait causé plus de 100 décès au Québec.