Canicule et hôpitaux : «C’est décevant qu’on soit encore dans une jungle»

Si la chaleur ambiante réjouit les vacanciers, elle cause beaucoup de soucis aux malades et au personnel des hôpitaux et CHSLD du Québec.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la grande majorité des hôpitaux et CHSLD du Québec ne sont pas climatisés. Évidemment, les nombreux patients et le personnel en souffrent beaucoup.

«C’est sûr que les systèmes de (climatisation) n’ont pas été installés à l’époque, mais il y a toujours façon de régler la problématique. Mais malheureusement dans la dernière décennie, les investissements n’ont pas été là. Les infrastructures ont été mises de côté avec les coupes budgétaires. Mais ce n’est pas seulement la climatisation (qui fait défaut), ce sont les machines à glaçons, les machines à eau. C’est très pénible autant pour les patients que pour le personnel quand on est en canicule comme celle-là», a indiqué Denyse Joseph, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

Madame Joseph déplore que pendant qu’une infirmière court sur un autre département pour chercher de la glace ou de l’eau, elle ne soit pas à s’occuper directement de ses patients. Sans compter que les effectifs infirmiers sont toujours sur la limite de l’acceptable.

«Quand on est très hypothéqué sur le plan de la santé, qu’on est dans un lit et qu’on ne peut pas bouger, avec plein de machines autour de nous (la canicule), ce n’est vraiment pas drôle pour ces patients.

«C’est un peu décevant en 2018, dans un pays développé, qu’on soit encore dans une jungle. On espère qu’un jour, nos employeurs vont comprendre et que les infrastructures seront améliorées en conséquence.»

Le ministre de la Santé réagit

Face à cette canicule, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a assuré, mardi, que des mesures sont prises dans les CHSLD du Québec pour réduire les inconvénients chez les bénéficiaires.



«Nos repas ont plus de fruits. On donne des douches quand c’est possible. On va aller donner des soins au lit pour rafraîchir des gens. Ce n’est pas simple, mais ça se fait. Pour ces gens, comme pour nous, c’est un moment difficile à passer.»

Pour sa part, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a soutenu que si les caquistes sont élus, ils vont investir afin d'améliorer ces établissements dans lesquels les conditions de vie sont souvent très difficiles en période de canicule.

«On le sait, il y a beaucoup d’argent à mettre pour rénover les CHSLD, ça fait partie de nos priorités. Entre autres, d’avoir l’air climatisé, c’est incontournable pour des personnes vulnérables.»