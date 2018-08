Ian Lafrenière sera candidat pour la Coalition avenir Québec dans Vachon

Le chef de la division des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Ian Lafrenière, sera vraisemblablement candidat pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Vachon, en Montérégie, ont affirmé divers médias, mardi.

La candidature de l'homme le plus médiatisé du SPVM depuis une vingtaine d'années devrait être confirmée au cours des prochains jours.

L'inspecteur profite présentement d'un congé sans solde et est en voyage jusqu'à la semaine prochaine.

M. Lafrenière avait été la source de rumeurs plus tôt cet été relativement à un éventuel passage en politique au sein de la CAQ, qui récolte le plus d'intentions de vote, d'après les plus récents sondages.

La circonscription de Vachon est représentée par la députée Martine Ouellette depuis 2010.

Cette dernière siège comme indépendante après avoir été membre de l'équipe péquiste, puis chef du Bloc québécois.