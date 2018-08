Querelle avec Riyad: la ministre Freeland persiste et signe

Le Canada est certes «profondément préoccupé» par l'expulsion de son ambassadeur en Arabie saoudite, mais cela n'entame en rien sa détermination: le gouvernement Trudeau continuera à défendre les droits de la personne sur la scène internationale, et ce, même si cela déplaît aux régimes qui les briment, a tranché la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

La diplomate en chef du pays a réagi lundi à la décision du régime du prince héritier Mohammed ben Salmane de geler des relations diplomatiques et commerciales avec le Canada. Le royaume a été vexé, selon la version officielle, de voir le gouvernement canadien critiquer l'arrestation de militantes des droits de la personne par les autorités saoudiennes.

La ministre Freeland, qui avait exprimé sa déception à cet égard vendredi dernier sur Twitter, a promis lundi par voie de communiqué que «le Canada défendra toujours les droits de la personne, incluant les droits des femmes et la liberté d'expression dans le monde entier» et n'hésiterait «jamais à promouvoir ces valeurs», car «ce dialogue est essentiel à la diplomatie internationale».

Elle a précisé que l'ambassade du Canada en Arabie saoudite à Riyad poursuivait ses activités régulières, y compris les services consulaires, et juré qu'Ottawa «continuera de défendre les droits de la personne ainsi que les femmes et les hommes courageux qui revendiquent ces droits fondamentaux partout dans le monde».

L'opposition conservatrice n'avait toujours pas réagi à ces importants rebondissements, lundi après-midi.

Au Nouveau Parti démocratique (NPD), la députée Hélène Laverdière a été prompte à offrir ses commentaires: «Nous avons été contents de voir le gouvernement libéral se prononcer enfin sur les droits de la personne en Arabie saoudite, une question sur laquelle le (NPD) s'est penché depuis des années», a-t-elle écrit dimanche sur Twitter.

«La réponse de l'Arabie saoudite est totalement inacceptable. Les droits de la personne sont universels et non négociables. Le Canada doit maintenant suspendre ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite», a ajouté la porte-parole du parti en matière d'affaires étrangères.

Impact sur les étudiants

Des milliers d'étudiants saoudiens qui prévoyaient faire leurs études au Canada doivent faire une croix sur leur projet en raison du gel des relations diplomatiques entre Ottawa et Riyad.

Il s'agit là de la première conséquence tangible de la bisbille diplomatique entre Ottawa et Riyad.

En même temps qu'il a expulsé l'ambassadeur du Canada en Arabie saoudite et rappelé le sien, le royaume a suspendu les programmes de stages et de bourses au Canada, selon ce qu'a indiqué lundi un responsable à la télévision d'État saoudienne.

Le représentant du ministère de l'Éducation, Jassem al-Harbach, a affirmé sur les ondes de la chaîne El-Ekhbariya que le régime de ben Salmane s'affairait déjà à relocaliser quelque 7000 étudiants et leurs familles se trouvant actuellement au Canada.

Il a avancé que «les États-Unis et le Royaume-Uni auront la part du lion, étant donné les opportunités d'éducation dans ces deux pays», d'après ce qu'a rapporté l'Agence France-Presse (AFP) en citant M. Harbach.

Le bureau de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Hélène David, n'avait pas encore spécifié quels seraient les impacts potentiels de cette mesure au Québec, lundi après-midi.

À l'Université McGill, on n'a pas été en mesure de dire combien de Saoudiens de la cuvée 2018-2019 pourraient être affectés par le gel des relations diplomatiques entre les deux pays.

«Nous ne connaissons pas encore le nombre exact d'étudiants inscrits pour la prochaine année universitaire ni l'incidence sur ces inscriptions», a indiqué dans un courriel Vincent Campbell Allaire, porte-parole de l'établissement montréalais.

Il a précisé que 327 étudiants de l'Arabie saoudite étaient inscrits à l'Université McGill au cours de l'année universitaire 2017-2018.

La professeure Bessma Momani regrette que la décision survienne à l'aube d'une nouvelle année scolaire.

«Il est tard, nous sommes en août! Comme professeure, je peux vous dire qu'il ne sera pas facile de trouver des places pour ces étudiants dans d'autres pays», a-t-elle exposé en entrevue.

Elle chiffre à environ 16 000 le nombre de jeunes étudiants d'Arabie saoudite qui profitaient de la bourse du roi Abdallah. Celle-ci défraie selon elle les frais de scolarité et de logement au Canada ou encore le vol de retour à la maison, entre autres.

«J'en connais beaucoup, et je trouve qu'on les place dans une situation très triste», a regretté la professeure au département de sciences politiques et à la Balsillie School of International Affairs de l'université de Waterloo, en Ontario.