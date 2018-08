Justin Trudeau participera au défilé de la Fierté LGBTQ de Vancouver

VANCOUVER — Le week-end du premier ministre Justin Trudeau en Colombie-Britannique s'est poursuivi, dimanche, par un discours à un petit-déjeuner organisé dans le cadre des célébrations du défilé de la Fierté LGBTQ de Vancouver.

Durant son allocution, M. Trudeau a déclaré que, si plusieurs endroits dans le monde pouvaient faire preuve de plus de tolérance, le Canada devait faire plus que simplement tolérer les différences au sein de ses communautés et plutôt choisir de les aimer.

Le premier ministre était accompagné de la députée de longue date de Vancouver-Centre, Hedy Fry, et du porte-parole de l'organisme PFLAG Canada, Colin McKenna.

M. McKenna a remercié Justin Trudeau pour les excuses qu'il a présentées aux membres des communautés LGBTQ devant la Chambre des communes en novembre dernier pour les décennies de discrimination dont ils ont été victimes.

Plus tard dimanche, M. Trudeau participera au défilé annuel de la Fierté LGBTQ de Vancouver.