Le maire de Granby quitte Facebook: «C'est une jungle. C'est ingérable!»

M. Bonin a observé qu'il faisait l'objet de critiques tous azimuts en ligne.

«Ça pouvait être sur mon style de vie, sur mes actions, sur mes opinions. Ça allait dans toutes les directions possibles et imaginables», a-t-il mentionné, dépité.

Il a précisé qu'à plusieurs reprises, il aurait pu engager des poursuites pour diffamation contre ses détracteurs les plus féroces afin de tenter de les museler.

Cependant, il s'est toujours abstenu de le faire car il ne voulait surtout pas investir de deniers publics pour financer de telles batailles juridiques.

Même s'il a été profondément dégoûté par toute cette dépréciation virtuelle, Pascal Bonin a hésité avant de se retirer de Facebook car cette tribune lui permettait de mousser sa popularité et d'accroître son influence.

Par contre, ce père de trois enfants en est arrivé à la conclusion que ces avantages ne faisaient tout simplement «pas le poids face à la préservation d'une vie familiale saine».

Il a donc choisi de reporter son attention sur ses proches qu'il a parfois négligés afin de maintenir sa présence assidue en ligne.

«Je ne suis plus en train, à toutes les cinq ou dix minutes, de regarder mon écran pour savoir si quelqu'un a écrit quelque chose que je me dois d'effacer et s'il faut que je contrôle une discussion ou que je réponde à une question», a indiqué M. Bonin, visiblement soulagé.

«[Désormais], je me retourne vers les relations directes avec les gens. Je recommence à respirer et à ne plus être un esclave de la machine», a-t-il souligné.

Il a assuré que d'ici la fin de son mandat, «il n'y aura pas de réouverture de page ni de réapparition sur les médias sociaux».