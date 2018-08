L'administration Trump lance un «vaste effort» pour contrer l'ingérence russe

Le président américain Donald Trump a lancé un «vaste effort gouvernemental» pour protéger les élections américaines de toute interférence étrangère, après les tentatives de la Russie de s'immiscer dans le processus électoral américain en 2016, a annoncé la Maison-Blanche, jeudi.

Dans une lettre adressée aux démocrates du Sénat, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a écrit: «Le président Trump n'a pas toléré et ne tolérera pas l'ingérence dans le système de gouvernement représentatif des États-Unis.»

De hauts responsables américains du renseignement et de la sécurité intérieure étaient rassemblés à la Maison-Blanche, jeudi, pour tenter de rassurer le peuple américain concernant les mesures prises par l'administration Trump pour contrer de possibles tentatives d'influencer les élections de mi-mandat de novembre et l'élection présidentielle de 2020.

«Nous continuons de voir une campagne envahissante de la Russie pour tenter d'affaiblir et de diviser les États-Unis», a affirmé le directeur du renseignement national, Dan Coats, lors d'une séance d'information à la Maison-Blanche.

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, le directeur de l'Agence de sécurité nationale, le général Paul Nakasone, et le directeur du FBI, Christopher Wray, étaient également présents à la réunion.

«Nous ne ménageons pas nos efforts», a assuré M. Coats.

Ces hauts responsables ont rencontré cette semaine à New York des dirigeants des plus grandes sociétés financières, énergétiques et de télécommunications dans le cadre d'un sommet sur la cybersécurité, lors duquel ils ont convenu de la nécessité d'adopter une approche collective de la sécurité.

Lors de cet événement, Mme Nielsen a déclaré que la cybermenace dépassait maintenant le risque d'une attaque physique contre les États-Unis par un groupe étranger hostile.

En juillet, le président Donald Trump a publiquement discrédité les conclusions des agences de renseignement américaines concernant l'ingérence russe dans la campagne de 2016. Après avoir fait face à un tollé des élus des deux partis au Congrès, M. Trump a déclaré plus tard qu'il acceptait ces conclusions.

M. Bolton a assuré que le président menait «une action sans précédent pour punir la Russie» pour ses tentatives de perturber les élections américaines.