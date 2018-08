Prix du bitume: certains chantiers québécois pourraient coûter plus cher, selon le ministère des Transports 

Certaines municipalités du Québec ont reporté des projets de réfection routière en raison de la hausse du prix du bitume.



Ce dernier est passé de 605 dollars à plus de 1 000 dollars la tonne, en raison d'une pénurie nord-américaine.

L'augmentation du prix du pétrole brut a un impact sur celui du bitume.

La fermetures de plusieurs raffineries de bitume en Amérique a aussi un impact sur le prix.

par ailleurs, les problèmes politiques internes au Venezuela, grand producteur de bitume, influe aussi sur la diminution de l'offre.

Le bitume est issu du procédé rafinage du pétrole brut. On utilise le bitume pour lier l'agrégat qui sert concevoir l'asphalte. On met environ 95 % de pierre et 5 % de bitume.



Le ministère des transports revoit actuellement l'ensemble de ses projets.



En entrevue avec notre animateur Louis Lacroix, vendredi midi, le porte-parole du Ministère des Transorts Alexandre Bougie a affirmé que la situation pourrait avoir un impact sur le coût de certains projets.

Les chantiers déjà commencés seront réalisés comme prévu.

Notons que certains chantiers nécessitent pas ou peu de bitume puisque l'asphalte n'y est pas (ou peu) utilisé.