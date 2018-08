La destitution de Trump au cœur des élections de mi-mandat, selon Giuliani

PORTSMOUTH, New Hampshire - L'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a avancé mercredi que les prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis feront office de référendum sur la destitution du président.

«Je ne le dis pas dans mon rôle d'avocat, mais en tant que citoyen préoccupé et en tant que républicain», a-t-il tenu à préciser.

L'ex-maire de New York a fait cette déclaration fracassante en donnant son appui à Eddie Edwards, qui brigue l'investiture républicaine pour un siège du New Hampshire au Congrès.

«Si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre, pensez-vous qu'ils vont traiter le président Trump de manière équitable?» a-t-il demandé à la foule, ce à quoi certains sympathisants ont répondu en criant «Non!»

«Je ne le pense pas non plus», a-t-il lancé en retour.

La Chambre des représentants a déjà bloqué deux tentatives d'expulser Donald Trump de la Maison-Blanche. Les résolutions ont été présentées à l'hiver dernier par le démocrate Al Green, qui soutenait que Donald Trump s'était associé à des causes enracinées dans le racisme et qu'il avait incité à «la haine et l'hostilité» en décrivant de manière vulgaire des pays africains.

Certains démocrates s'étaient alors opposés à leur confrère, faisant valoir qu'il était prématuré d'agir avant la conclusion de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016.

Mais Giuliani maintient que si les démocrates raflent la majorité à la Chambre des représentants, il n'y aura plus assez de voix pour bloquer un éventuel processus de destitution.

«Cette élection va porter sur la possibilité de destituer ou de ne pas destituer», a-t-il martelé.