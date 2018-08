Exclusif | Pierre Karl Péladeau conteste une amende salée du Directeur général des élections

Pierre Karl Péladeau conteste une amende que lui a fait parvenir le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour avoir fait un don illégal dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois (PQ), en 2015.

À l’issue de cette campagne, M. Péladeau s’était retrouvé avec une dette de 135 000 $ qu’il devait rembourser à une institution bancaire avant le 15 mai 2018.

Comme le prévoit la loi électorale, c’est par des dons maximums de 500 $ chacun, amassés auprès de la population, que devait être remboursée cette dette.

Sur sa page Facebook, le grand patron de Québecor avait alors indiqué ceci : « N’étant plus député à l’Assemblée nationale du Québec et n’occupant plus de fonction au sein du Parti québécois depuis le 2 mai 2016, je n’ai évidemment pas sollicité de dons du public pour acquitter cette dette ».

Le 15 mai, Pierre Karl Péladeau a donc payé personnellement son emprunt auprès de la Caisse populaire, contrevenant ainsi à l’article 127.7 de la loi électorale.

Dans son constat d’infraction, envoyé le 21 juin, le DGEQ indique que l’amende minimale pour ce type d’infraction est de 5 000 $.

Selon nos informations, M. Péladeau aurait plutôt reçu l’amende maximale qui s’élève à 20 000 $.

S’il ne conteste pas l’infraction, l’ancien chef péquiste estime que l’amende est démesurée et conteste le montant devant la Cour du Québec.

À noter que les sanctions pour ce genre d'infraction ne sont que financières.

Ainsi, e magnat de la presse pourrait éventuellement se représenter comme candidat, s'il désire effectuer un retour en politique.