Les procureurs américains accusent Manafort de s'être cru au-dessus des lois

ALEXANDRIA, Va. — Paul Manafort a orchestré un complot de plusieurs millions de dollars pour éviter de payer des impôts aux États-Unis et se soustraire aux lois bancaires du pays, ont plaidé mardi les procureurs américains, qui ont présenté leur dossier contre l'ancien directeur de campagne du président Donald Trump.

Lors de sa déclaration d'ouverture, le procureur adjoint Uzo Asonye a indiqué aux jurés que M. Manafort s'était cru au-dessus des lois alors qu'il transférait des millions de dollars dans des comptes à l'étranger.

Ce «revenu secret» a été utilisé pour payer ses dépenses personnelles, dont une montre à 21 000 $ US, une veste en autruche de 15 000 $, ainsi que plus de 6 millions $ en investissements immobiliers payés en argent comptant, a ajouté l'avocat.

M. Asonye exposait le dossier de l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, qui accuse M. Manafort de fraude bancaire et d'évasion fiscale.

Le ministère public entend démontrer que l'ancien directeur de campagne de M. Trump a transféré plus de 60 millions $ US reçus en tant que consultant politique en Ukraine dans des comptes à l'étranger, et qu'il a caché une partie «importante» de ces revenus à l'agence américaine responsable des impôts.

L'avocat de Paul Manafort, Thomas Zenhle, a pour sa part affirmé que son client n'avait jamais eu l'intention de duper les autorités américaines sur ses comptes bancaires à l'étranger.

M. Zenhle prétend que M. Manafort avait fait confiance à d'autres individus pour qu'ils gèrent ses millions de dollars en revenus. Il a mentionné notamment le nom de Rick Gates, le partenaire d'affaires de M. Manafort, qui est maintenant le témoin-vedette de la poursuite.

Il a prévenu les jurés de ne pas croire les propos de M. Gates, qui témoignera contre son client pendant le procès.

Paul Manafort, qui est en prison depuis près de deux mois, était vêtu d'un complet noir et semblait impliqué activement dans sa défense. Il murmurait à l'oreille de ses avocats pendant la sélection du jury et gribouillait des notes pendant la présentation de la poursuite.