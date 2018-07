Une ancienne péquiste représentera la CAQ dans Marie-Victorin

Je suis très fier de vous annoncer que la candidate de la CAQ dans Marie-Victorin sera Martyne Prévost.

Elle est propriétaire du Centre équestre de Chambly.

Et elle a été très impliqué en culture. Elle a fondé sa boîte de production et a siégé à la SODEC et à l’ADISQ. pic.twitter.com/mSBGHizHmi