Sécurité à vélo: l'administration Plante garde le cap 

L'administration Plante conserve la même stratégie visant à réduire les accidents au moment où une autre cycliste a été happée par un véhicule, lundi, à Montréal.

C’est ce que mentionnait Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs de la Ville de Montréal, ce matin, au 98,5 FM.

Elle expliquait entre autres qu’on continuerait de vérifier ce qui pouvait être fait pour sécuriser cyclistes et autres usagers de la route comme la construction des rues, la largeur des trottoirs, le dessin des intersections et la distance entre les coins de rue et les lignes d’arrêts.