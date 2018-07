Toronto peut-elle interdire la vente d’armes de poing?

À la suite de la tuerie qui a fait deux morts et de nombreux blessés à Toronto, la ville songe à interdire la vente d’armes de poing. Est-ce réaliste?

Après la fusillade de dimanche soir sur l'avenue Danforth, le maire de Toronto, John Tory, a réclamé à nouveau un resserrement des restrictions fédérales sur les armes à feu au pays.

«Les villes canadiennes peuvent passer des lois de façon tout à fait théorique. Mais dès qu’une loi de ce type interdirait la possession ou la vente d’arme ou la présence de champs de tir sur un territoire municipal donné, je suis sûr que cela irait directement devant les tribunaux», a expliqué Francis Langlois, spécialiste de la question des armes à feu et membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand.

Le gouvernement fédéral s’est dit ouvert

Au lendemain de la sortie du maire de Toronto, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a affirmé que son gouvernement était prêt à envisager de resserrer la réglementation en ce qui concerne les armes de poing.

«Le fédéral peut aussi passer des règlements pour interdire la vente, la possession de certaines armes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fédéral a fait un énorme registre et a enregistré toutes les armes au Canada et a désarmé des gens d’origine italienne. Oui, on s’entend, en théorie c’est possible, on pourrait le faire.

«Une arme de poing peut contenir beaucoup de balles. C’est une puissance de feu qui est énorme entre les mains d’une seule personne. Et une arme de poing, ça se dissimule facilement, ça s’utilise facilement. Donc, peut-être que le gouvernement pourrait penser à resserrer le contrôle sur ces objets-là», a affirmé M. Langlois.