Ivanka Trump ferme sa ligne de vêtements

La fille aînée et conseillère spéciale du président américain Donald Trump a décidé de fermer son entreprise de mode.

Dans un communiqué, Ivanka Trump a expliqué vouloir se concentrer sur ses missions politiques à Washington.

«Quand j'ai lancé cette marque, personne n'aurait pu prédire le succès que nous allions remporter. Après 17 mois à Washington, je ne sais pas quand et si je vais jamais retourner aux affaires, mais je sais que mon attention dans un futur proche sera focalisée sur le travail que j'effectue ici à Washington. En conséquence, prendre cette décision maintenant est la seule issue qui soit juste pour mon équipe et mes partenaires.»

Depuis l’élection présidentielle de son père en novembre 2016, elle agit à titre de conseillère spéciale au président. Ivanka Trump avait d’ailleurs délégué une grande partie de ses responsabilités commerciales afin d'éviter l’apparence de conflits d’intérêts.

Au moment de l’élection de son père, la marque de vêtements, de chaussures et d'accessoires créée en 2014 a connu une forte hausse de ses ventes, mais depuis, l’entreprise a été boycottée par de nombreux consommateurs et plusieurs boutiques ont refusé de vendre ses vêtements à l’intérieur de leurs murs.

