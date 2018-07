Les dentistes menacent de se retirer du régime public à défaut d'un déblocage

Les dentistes menacent de se retirer du régime public à la fin du mois d'août si le premier ministre Philippe Couillard ne s'interpose pas entre eux et son ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dans les négociations du renouvellement de leur entente.

Le président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), le docteur Serge Langlois, s'est montré exaspéré mardi en conférence de presse à Montréal par les coups de gueule du ministre Barrette qu'il accuse de se livrer à la désinformation et à la provocation en marge des négociations.

«M. Barrette a dit qu'il avait la santé dentaire des gens à coeur, mais on a déposé nos demandes il y a plus d'un an et on a eu une réponse du ministère dix mois plus tard. Et 14 mois plus tard, on se retrouve en juillet et il nous dit que c'est important de régler ce dossier. On attend toujours la collaboration de l'autre côté», a affirmé Dr Serge Langlois au micro de Louis Lacroix.

L'entente actuelle, échue depuis avril 2015, prévoit que les soins dentaires des enfants de moins de 10 ans et des prestataires d'aide sociale soient couverts par l'État. Un retrait massif des dentistes priverait ainsi quelque 620 000 personnes de soins dentaires gratuits, sauf dans les situations d'urgence.

L'Association soutient avoir fait sa part de compromis et reproche au ministre de vouloir imposer une baisse de rémunération de 12 pour cent à ses membres, dont le revenu moyen se situe autour de 180 000 $ par année.

«Le ministère (de la Santé) est très fermé. On a des négociateurs qui ne sont pas du ministère, ils proviennent de firmes externes, c'est particulier. Ils voudraient resserrer le régime, alors que nous autres, on aimerait que le régime soit actualisé. Il y a des soins qui devraient être couverts mais qui ne le sont pas. C'est un régime partiel présentement.»