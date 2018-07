Le Canada veut accueillir des Casques blancs syriens 

À la suite de l’évacuation de près de 800 Casques blancs syriens, le Canada veut les accueillir au pays.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une périlleuse opération menée par l’armée israélienne a permis d’évacuer près de 800 Casques blancs syriens et les membres de leur famille et de les conduire en Jordanie.

C’est à la demande de plusieurs pays européens et celle des États-Unis et du Canada qu’Israël a effectué cette opération de sauvetage.

«Tous ces pays se sont engagés fermement que d’ici trois mois, ils puissent ouvrir leur propre porte pour donner l’asile politique ou la résidence à ces secouristes et les membres de leur famille», a expliqué Sami Aoun, professeur à l’Université de Sherbrooke et directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand.

Les Casques blancs, qui doivent leur nom à leur couvre-chef facile à repérer, sont des premiers répondants bénévoles et des travailleurs humanitaires qui œuvrent dans le cadre de la sanglante guerre civile qui déchire la Syrie depuis 2011.