G20: appel au dialogue pour contrer les tensions

Les principaux responsables financiers du G20 ont lancé un appel au dialogue afin de régler les disputes commerciales qui menacent la croissance internationale. Ils ont aussi lancé un avertissement: les tensions pourraient s'intensifier.

La rencontre de deux jours des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des 20 pays membres du G20 s'est déroulée sur fond de conflits commerciaux des États-Unis avec la Chine et plusieurs autres pays, dont le Canada. Chaque nation impose de tarifs douaniers s'élevant à plusieurs milliards de dollars sur les produits de ses concurrents.

Ces responsables ont aussi voulu se montrer rassurants en déclarant, dans le communiqué final, que l'économie mondiale demeurait forte. Ils ont déploré le fait qu'elle soit «moins synchronisée». Selon eux, les risques à moyen et à long terme se sont accrus.

Le communiqué énumère certains risques: accroissement des déséquilibres financiers et budgétaires, tensions accrues sur les plans commercial et géopolitique, croissance inégale et faible.

«Nous reconnaissons la nécessité d'établir un dialogue et d'adopter des moyens pour limiter les risques et d'accroître la confiance», ont déclaré ces responsables.

La directrice générale du Fonds monétaire internationale, Christine Lagarde, a mis en garde les responsables: une nouvelle vague de tarifs pourrait nuire considérablement à l'économie mondiale. Selon elle, dans le pire cas, la croissance ne pourrait qu'atteindre 0.5%.

Le secrétaire au Trésor américain, Steve Mnuchin a exprimé son désaccord en affirmant que la ligne dure adoptée par le président Donald Trump n'avait pas nui à l'économie américaine. Il a toutefois reconnu que certains secteurs s'en sortaient moins bien et que le gouvernement tentait de leur venir en aide.

Le G20 est composé des plus puissants pays sur le plan économique comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Des pays émergents comme la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Argentine en font également partie.

De son côté le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a indiqué, par voie de communiqué publié dimanche sur le site internet du ministère, qu'il avait «maintenu le dialogue avec ses pairs sur l'importance de la réduction des tarifs et du soutien à des échanges commerciaux plus libres qui constituent un moyen pour les pays du monde entier de créer de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne».