Tarification du carbone: un front commun Ontario-Saskatchewan contre Ottawa

ST. ANDREWS, N.-B. — Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé jeudi que sa province sera partie prenante du renvoi soumis par la Saskatchewan pour contester devant les tribunaux la tarification du carbone imposée par Ottawa.

M. Ford s'est joint jeudi matin à son homologue saskatchewanais, Scott Moe, pour dénoncer le projet fédéral, avant l'ouverture officielle de la rencontre de deux jours des premiers ministres des provinces et territoires. La réunion estivale du Conseil de la fédération s'amorce jeudi à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick. Les premiers ministres Ford et Moe avaient eu auparavant une rencontre bilatérale, mercredi soir, et ils ont offert un point de presse commun, jeudi matin.

Le premier ministre Ford a assuré que les deux provinces sont «exactement sur la même longueur d'onde» au sujet de la tarification du carbone. Il a ensuite prévenu que l'Ontario utilisera tous les outils à sa disposition pour contester une «mauvaise taxe» qui, selon lui, «nuira aux familles et aux entreprises». M. Moe soutient de son côté qu'une taxe unique ne tient pas compte de la diversité de l'économie canadienne.

Le gouvernement Ford a déjà entrepris de démanteler le système ontarien de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre — le «marché du carbone», d'abord mis sur pied par le Québec et la Californie. La tarification du carbone exigée par le plan fédéral commencerait à 20 $ la tonne, et passerait à 50 $ la tonne d'ici 2022.

Le premier ministre Moe a résumé ainsi l'état des choses: «Nous avons deux provinces qui se conforment à la loi, deux provinces devant les tribunaux, et le reste du pays qui n'atteint pas les cibles fédérales». Les deux hommes ont ensuite quitté le lutrin sur les pelouses de l'hôtel sans prendre de questions des journalistes.