Points de fidélisation: fini la date d'expiration

Dès le 1er août, les points que vous accumulez dans le cadre d’un programme de fidélisation, comme celui offert par Air Miles ou Aéroplan, ne pourront plus avoir de date d’expiration.

En entrevue avec Mathieu Beaumont, la chroniqueuse économique Stéphanie Grammond a indiqué que la loi 134 adoptée à cet effet par le gouvernement du Québec, l’automne dernier, entre en vigueur dès le 1er août.

Selon cette loi, les entreprises comme Air Miles ou Aéroplan qui mettent sur pied des programmes de fidélisation ne pourront plus mettre de date d’expiration sur les points accumulés par leurs clients.

Toutefois, la chroniqueuse affirme qu’il faudra faire attention à quelques petites exceptions.

«Les gens risquent quand même de perdre leurs points dans certaines circonstances. Les points ne pourront pas expirer à cause du seul passage du temps. Si vos points sont très vieux, ils peuvent encore être bons. Par contre, si vous avez laissé votre compte inactif pendant une certaine période qui ne pourra pas être plus courte qu’un an, alors là le commerçant va pouvoir vous vider votre compte d’un coup sec et vous allez perdre tous vos points. Mais la loi prévoit que le commerçant doit vous avertir au moins 30 jours avant la date fatidique.»