Remaniement Trudeau: démotion pour Mélanie Joly

OTTAWA - Mélanie Joly chargée du ministère du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Pablo Rodriguez devient ministre du Patrimoine. François-Philippe Champagne est nommé ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

Dominic LeBlanc quitte Pêches et Océans pour devenir ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur alors que les relations avec les gouvernements provinciaux se compliquent; le nouveau premier ministre ontarien Doug Ford est déjà en conflit ouvert avec Ottawa.

Jim Carr est de son côté remplacé aux Ressources naturelles par Amarjeet Sohi et devient responsable de la Diversification du commerce international.

Du galon à des députés ontariens

M. Trudeau donne du galon à trois de ses députés ontariens en créant deux nouveaux ministères.

Bill Blair devient ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé. Filomena Tassi devient ministre des Aînés. Mary Ng récupère le ministère de la Petite Entreprise dont s'occupait la leader parlementaire du gouvernement.

Un député de Colombie-Britannique, Jonathan Wilkinson, devient quant à lui ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Autres changements:

- Carla Qualtrough, actuellement ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, devient ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité

- Carolyn Bennett devient ministre des Relations Couronne-Autochtones

- Marie-Claude Bibeau demeure ministre du Développement international, mais perd la Francophonie

- Kirsty Duncan devient ministre des Sciences et des Sports

- Bardish Chagger devient leader du gouvernement à la Chambre des communes