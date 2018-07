«Les États-Unis ont beaucoup d’investissements en Russie»

Alors que certains membres de son propre parti accusent Donald Trump d’avoir serré la main du diable en rencontrant Vladimir Poutine lundi à Helsinki, le spécialiste en politique américaine, Donald Cuccioletta croit qu’une telle rencontre est importante.

Après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, lundi à Helsinki, Donald Trump en a offusqué plus d’un lorsqu’il a contredit ses agences du renseignement en déclarant qu'il ne «voit pas pourquoi» la Russie aurait interféré avec le déroulement de l'élection présidentielle en 2016.

Les réactions les plus négatives sont même venues de son propre parti, le parti républicain.

Autre son de cloche

En entrevue avec Louis Lacroix, le chercheur de la Chaire Raoul-Dandurand et expert en politique américaine, Donald Cuccioletta a expliqué pourquoi il était important pour ces deux dirigeants de se rencontrer.

«Objectivement, il faut voir que les États-Unis et la Russie contrôlent 90% des armes nucléaires de la planète. Et depuis l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, la Russie s’est réarmée avec les armes les plus sophistiquées. S’il y a confrontation, on ne l’espère pas, elle aura lieu entre ces deux superpuissances. Donc, sur ce plan, ne serait-ce que de se rencontrer et discuter, c’est important.»

Le spécialiste politique a également expliqué que les États-Unis avaient énormément d’intérêts économiques en Russie.

«Depuis que les États-Unis ont travaillé fort pour faire élire Boris Eltsine au pouvoir, les États-Unis ont beaucoup d’intérêts et investissement en Russie. Surtout ExxonMobil en Sibérie, il y a énormément de plateformes. Toute la question du pétrole. Donc, il y a des raisons, à partir des intérêts de Trump et Poutine de voir s’il n’y a pas moyen de se rapprocher.»

M. Cuccioletta a aussi abordé la question de la Syrie et du Moyen-Orient.

Écoutez l'intégral de l'entrevue de M. Cuccioletta: