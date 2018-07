À la suite de la victoire des Bleus, Gaétan Barrette met le feu aux poudres

Quelques minutes après que la France eut mis la main sur son deuxième titre de la Coupe du monde de soccer, le ministre de la Santé a choqué la Coalition avenir Québec avec son message Twitter.

C’est le chef du Bureau d’enquête parlementaire du Journal de Montréal, Antoine Robitaille, qui en a fait mention lors de son segment quotidien avec Louis Lacroix, lundi.

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a publié le message suivant sur Twitter :

«Je me demande si François Legault et Nathalie Roy trouvent qu’il y a trop d’immigrants sur l’équipe de France, championne du monde? La France, elle, sûrement pas. Ni les entreprises du Québec! Bravo France! Et Croatie!»

Mais à la suite du tollé que son message a créé, le ministre a décidé de retirer son message de l’espace public.

Le chef de la CAQ, François Legault, a demandé des excuses formelles au premier ministre Philippe Couillard quant au geste de son ministre.

Voyez la capture d'écran du message de M. Barrette: