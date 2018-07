«Une rencontre brève, mais cordiale» -Justin Trudeau face à Trump

BRUXELLES - Le premier ministre Justin Trudeau a brièvement parlé aujourd'hui de ses entretiens bilatéraux avec le président des États-Unis, Donald Trump, en marge du sommet de l'OTAN auxquels ils participaient à Bruxelles.

«C’a été une rencontre brève, mais cordiale. On a parlé du nouveau président du Mexique et des conversations qu’on avait eues avec lui. On a parlé de l’ALENA et du travail qu’on va continuer à faire pour moderniser et améliorer l’accord existant.»

Il s'agissait de leur première rencontre depuis que le président Trump a traité M. Trudeau de «malhonnête et de faible» dans des messages transmis dans les heures ayant suivi la conclusion du sommet des pays du G7, le mois dernier, à La Malbaie.

L'engagement à dépenser plus pour la défense

Le premier ministre canadien réaffirme son engagement envers un plan préexistant visant à accroître les dépenses militaires du pays de 70 pour cent d'ici 10 ans, en réponse à la demande persistante du président Trump en faveur d'une hausse significative des budgets de défense des pays membres de l'OTAN.

Interrogé sur les déclarations de son homologue américain qui laissaient croire que les alliés avaient consenti à hausser encore davantage leurs dépenses militaires et de le faire à un rythme accéléré.

Le premier ministre canadien a répété que le Canada, dont le plan d'augmentation des dépenses militaires vise une cible de 1,4 pour cent du PIB national, a promis de renverser le déclin de ses dépenses militaires et de tendre vers l'objectif du 2 pour cent du PIB.

Mission en Irak

Justin Trudeau avait déjà renouvelé son engagement envers l'OTAN en annonçant, plus tôt cette semaine, la participation du Canada dans une nouvelle mission de formation en Irak tout en maintenant la présence militaire canadienne en Lettonie.

Le premier ministre a eu une audience avec le roi Philippe, roi des Belges, avant de rentrer plus tard à Ottawa.