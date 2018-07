Famille avec enfant handicapé : «Ça nous plonge dans une situation d’appauvrissement considérable»

Selon une étude, les familles d’accueil reçoivent une aide financière qui est 70% plus élevée que celle reçue par les familles naturelles.

Fortes d'une étude dévastatrice de la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), les familles d'enfants handicapés crient à l'injustice face au soutien qu'elles reçoivent de l'État et réclament la parité avec les familles d'accueil.

Les familles naturelles reçoivent en moyenne 25 632 $ annuellement pour subvenir aux besoins spéciaux de leur enfant handicapé à la maison.

Pourtant, les familles d’accueil reçoivent en moyenne 44 264 $, soit 70% de plus que les familles naturelles.

«Avoir un enfant lourdement handicapé engendre énormément de dépenses supplémentaires. On estime que ce sont des dépenses d’environ 55 000$ par année en plus du fait que souvent, un des deux parents doit arrêter de travailler. Ça nous plonge dans une situation d’appauvrissement considérable. Comparativement aux familles d’accueil qui elles reçoivent en plus de leur salaire, un remboursement des médicaments, des ambulances et du gardiennage spécialisé», a expliqué Geneviève Dion, cofondatrice de Parent jusqu’au bout et mère d’une fillette lourdement handicapée.

Parent jusqu’au bout demande au gouvernement de corriger cette injustice et interpelle la population afin qu'elle signe une pétition en ligne pour soutenir ces 36 000 familles.

Pour voir la pétition, cliquez ici.