Trudeau face à Trump pour la première fois depuis le G7 dans Charlevoix

BRUXELLES - Le premier ministre Justin Trudeau se retrouvera face au président américain pour la première fois depuis la conclusion explosive du sommet du G7, le mois dernier, lorsque Donald Trump l'avait accusé sur Twitter d'être «très malhonnête et faible».

Les deux hommes sont de passage à Bruxelles, mercredi, pour une rencontre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui s'annonce tout sauf ennuyante.

Avant de s'envoler vers la Belgique, mardi, Donald Trump a publié une série de micromessages dans lesquels il fustigeait l'Union européenne et ses autres alliés n'ayant pas respecté leurs engagements en matière de financement de l'organisation. Lors du sommet de 2014, au Pays de Galles, les pays membres de l'OTAN s'étaient entendus pour consacrer au moins deux pour cent de leur économie aux dépenses militaires, une cible que peu d'entre eux ont finalement atteinte.

Les alliés ou Moscou?

La participation de Donald Trump au sommet de Bruxelles survient peu avant qu'il aille à la rencontre de son homologue russe, Vladimir Poutine. La tenue de cet entretien a toutefois été critiquée par plusieurs dans un contexte de gestes d'agression de la part de la Russie dans la région baltique.

Mardi, Justin Trudeau a déclaré que le Canada déplore toujours «l'ingérence et les actions illégales» de Moscou.

Des rencontres comme ce sommet de l'OTAN offrent souvent l'occasion aux dirigeants de tenir des réunions bilatérales sur des enjeux clés. Toutefois, mardi soir, aucune réunion avec M. Trump n'était prévue au programme de M. Trudeau en marge de ce sommet de deux jours.

OTAN : 250 militaires canadiens dans une nouvelle mission de formation en Irak

Les Forces armées canadiennes commanderont dès l'automne prochain une mission d'entraînement militaire de l'OTAN en Irak.

Justin Trudeau a précisé mercredi que pour mener cette mission qui devrait durer un an, jusqu'à 250 militaires canadiens seront déployés dans la capitale irakienne, Bagdad, ainsi que dans les environs de la ville.

Quatre hélicoptères CH-146 Griffon de l'Aviation royale canadienne seront déployés afin d'assister les activités de l'OTAN dans la région. Ces appareils sont notamment utilisés pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la reconnaissance, les opérations d’évacuation de sinistrés et des missions d'aide humanitaire.

Le premier ministre Trudeau a fait ces annonces à Bruxelles où s'ouvre le sommet des pays de l'OTAN.

La nouvelle mission du Canada sera complémentaire à l’Opération IMPACT, la contribution des Forces armées canadiennes à la coalition mondiale contre Daech en Irak et en Syrie.

Un nombre maximal d’environ 850 membres des Forces armées a été approuvé pour participer à l’Opération IMPACT, un nombre qui inclut les personnes affectées aux missions dont le but est d’entraîner, de conseiller et d’appuyer les forces de sécurité irakiennes.