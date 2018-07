CHSLD: «On a encore de la difficulté à isoler l’odeur nauséabonde d’une couche souillée d’un résident»

Le Conseil pour la protection des malades déposera mardi une requête d'autorisation pour exercer un recours collectif au nom des usagers des Centres d'hébergement de soins de longue durée du Québec.

En entrevue avec Louis Lacroix, mardi, Me Paul G. Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, a dit que tous les établissements du Québec étaient visés.

«Ce qu’on dit c’est que depuis plusieurs années, les CIUSSS et les CISSS qui sont responsables de livrer des services aux résidents, ne le font pas en conformité avec les droits des résidents de recevoir ces soins en toute sécurité, dignité et respect, et surtout, en regard avec leur intégrité.»

Selon le président du Conseil, la réponse des CIUSSS et CISSS qui indiquent faire le maximum avec les ressources qu’ils ont n’est pas suffisante.

«On est en 2018 et on a encore de la difficulté à isoler l’odeur nauséabonde d’une couche souillée d’un résident et on la jette dans une bassine qui n’est pas hermétique. Et pendant ce temps, il y a des gens qui vivent avec ça et on pense que c’est indigne et ce n’est pas respectueux.