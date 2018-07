Ô Canada avant le conseil municipal : «On se plie tout le temps» - maire de Louiseville

Maintenant que la loi lui interdit de faire une prière avant ses séances de conseil municipal, le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, a décidé de réciter l’hymne national du Canada.

En entrevue avec Louis Lacroix, le maire de Louiseville, en Mauricie, a expliqué qu’il voulait pouvoir se recueillir de façon religieuse avant ses conseils municipaux, et ce, tout en étant dans la légalité.

«Il fallait que je trouve quelque chose, légalement bien sûr, pour le recueillement et j’ai trouvé le Ô Canada qui a été interprété par une personne de Louiseville en 1834 qui était M. Ernest Gagnon. Il a été l’un des compositeurs du premier couplet. Et dans le Ô Canada, on retrouve ‘’Il sait porter l’épée, il sait porter la croix’’. Et ça finit ‘’Que Dieu protège le pays, sa gloire et sa liberté’’.»

Selon lui, c’est une question de faire respecter ses valeurs religieuses ancestrales.

«C’était comme ça dans nos structures, avec nos ancêtres. Les gens ont le droit de porter un turban et un kirpan dans les avions au Canada d’un océan à l’autre et une dame avec une petite lime à ongles, elle se la fait enlever. On regarde ça autour. Et il y a la policière qui veut faire son rêve avec son hijab. On est-tu rendu mitaine comme ça? Mais nous autres, on ne dit pas un mot et on se plie tout le temps. Alors le Ô Canada, c’est important pour moi.

«Je suis le seul au Québec qui fait ça. Je ne vous dis pas que ça va changer le monde, mais à Louiseville, on fait son recueillement et on est fiers.»

M. Deshaies a donc l’intention de lire des extraits de l’hymne national du Canada avant les séances du conseil municipal.