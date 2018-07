Se fait-on voler notre eau ?

En 2017, neuf entreprises ont pompé plus de deux milliards de litres d’eau au Québec. Mais cela n’a rapporté au gouvernement que 150 000$ en redevances annuelles pour l’utilisation de cette ressource naturelle.

Dans un texte publié dimanche, le journaliste de Radio-Canada, Thomas Deshaies, rapporte que le gouvernement québécois ne reçoit qu’environ 150 000$ en redevances annuelles de la part de neuf entreprises qui exploitent l’eau du Québec.

De plus, le gouvernement n’exige que sept cents par mètre cube d’eau puisé par ces embouteilleurs.

Évidemment, ces statistiques ont fait bondir les organismes qui se préoccupent de la gestion de l’eau au Québec.

«On est satisfait que ces données soient enfin rendues publiques pour qu’on puisse avoir un débat public et démocratique sur la question. Quand on sait qu’ensuite, ces embouteilleurs nous revendent ces bouteilles 1$ ou 1,50$ par litre. Imaginez, ils ne paient même pas une cent le litre d’eau! Ils vont faire des profits faramineux», a déploré Alice-Anne Simard, directrice générale de la Coalition Eau Secours.

La Coalition Eau Secours propose qu’il y ait un débat démocratique pour savoir si les Québécois veulent vendre leur eau ou la nationaliser.

«Et si on décide collectivement de vendre notre eau, au moins, il faut que ça rapporte de l’argent à l’État. Cet argent doit au départ servir à financer des programmes pour préserver les milieux humides et sauver les sources d’eau potable. Avec 150 000$ de redevances annuelles, on ne fait rien.

«Au final, on peut dire qu’on donne pratiquement notre eau aux entreprises privées et après ça, ils nous la revendent 1000, 1500 fois plus cher que ce qu’elles paient.»

Sans compter que la société québécoise doit investir afin de recycler toutes ces bouteilles de plastique.

«Il y a environ 700 millions de bouteilles qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement chaque année au Québec. Ça correspond à 240 piscines olympiques de bouteilles de plastique qu'on remplit chaque année. On pollue notre environnement avec ça pour que des entreprises fassent des profits incroyables. Et nous, on va chercher pratiquement aucun argent pour ça. C'est pourtant notre ressource, notre bien commun.»