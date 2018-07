Angleterre: une victime exposée à un agent innervant est morte

LONDRES - La femme empoisonnée par un agent innervant dans le sud-ouest de l'Angleterre est morte dimanche, huit jours après qu'elle eut touché, selon la police, un objet contaminé qui n'a toujours pas été retrouvé.

La Police métropolitaine de Londres a annoncé qu'elle menait dorénavant une enquête pour le meurtre de Dawn Sturgess, âgée de 44 ans. Son ami de coeur, Charlie Rowley, âgé de 45 ans, qui avait été hospitalisé en même temps qu'elle, demeure dans un état jugé critique.

Des tests ont démontré que le couple avait été exposé au Novichok, le même type d'agent innervant utilisé pour empoisonner l'ancien espion russe Sergeï Skripal et sa fille Ioulia, à Salisbury, en mars. Les autorités soupçonnent que Mme Sturgess et M. Rowley ont manipulé un objet provenant de la première attaque.

Le gouvernement britannique a pointé du doigt la Russie qui a nié toute implication.

La première ministre Theresa May s'est dite «consternée et choquée» par la mort de Mme Sturgess. «La police et les membres des services de sécurité travaillent avec diligence afin d'établir les faits. L'incident est maintenant considéré comme un meurtre», a-t-elle déclaré.

Plus de 100 policiers tentent de retrouver une petite fiole ou tout autre récipient ayant pu contenir l'agent innervant ayant rendu malades les deux nouvelles victimes. Une telle opération pourrait s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, a-t-on fait savoir.