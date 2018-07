 Les pourparlers avec Pompeo ont été "fâcheux", dit la Corée du Nord

PYONGYANG, Corée, République populaire démocratique de — La Corée du Nord a qualifié de «fâcheux» ses pourparlers avec une délégation américaine dirigée par le secrétaire d'État Mike Pompeo et a accusé Washington de vouloir la forcer unilatéralement à abandonner son programme nucléaire.

La déclaration de Pyongyang a été publiée samedi, quelques heures après la fin de deux jours de discussions entre M. Pompeo et de hauts dirigeants du régime nord-coréen qui se sont conclus avec la promesse d'une nouvelle rencontre sur la dénucléarisation et le rapatriement des restes de soldats américains tués durant la guerre de Corée.

Avant de quitter Pyongyang, le secrétaire d'État a déclaré devant les reporters que ses échanges avec le représentant du régime Kim Yong-chol avaient été «productifs», avaient été menés «de bonne foi» et avaient permis de réaliser «de grands progrès» dans certains domaines.

Il a cependant souligné qu'il restait «encore beaucoup de travail à faire» sur d'autres sujets, mais que cette tâche incomberait à des groupes de travail mis sur pied par les États-Unis et la Corée du Nord pour régler des questions précises.

Le régime nord-coréen a fait un bilan plus sévère des pourparlers. Dans une déclaration publiée par un représentant du ministère des Affaires étrangères, Pyongyang reproche à Washington d'avoir trahi l'esprit de la rencontre du mois dernier entre Kim Jong-un et le président Donald Trump en présentant des demandes «unilatérales et dignes de voleurs» sur la dénucléarisation complète et vérifiable de la Corée du Nord.

Selon la déclaration, les discussions qui ont suivi cette rencontre entre les deux leaders sont «très inquiétantes» parce qu'elles ont mené à une «phase dangereuse qui pourrait ébranler notre volonté, jusqu'ici ferme, de nous dénucléariser».

Mike Pompeo a précisé qu'une équipe du Pentagone rencontrerait des représentants nord-coréens autour du 12 juillet pour discuter du rapatriement des dépouilles de soldats américains et que de nouveaux pourparlers sur la destruction de l'installation d'essais de missiles de la Corée du Nord auraient bientôt lieu.