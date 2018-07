4 juillet: l'ambassadrice des É. U. parle d'une relation à l'épreuve du temps

OTTAWA - L'envoyée du président américain Donald Trump au Canada a déclaré aux invités à une fête du 4 juillet plus modeste qu'à l'habitude, mercredi soir, à Ottawa, que la relation durable entre le Canada et les États-Unis survivrait à ces temps difficiles entre les deux voisins.

L'ambassadrice Kelly Craft a livré ce message dans un contexte de conflit commercial sans précédent entre le Canada et les États-Unis.

Mme Craft a reconnu les défis de ces relations tendues devant des centaines de convives, écoutant en buvant des cocktails et en mangeant des crevettes sur le vaste terrain de la résidence officielle de l'ambassadrice des États-Unis à Ottawa.

«Le Canada et les États-Unis ont un partenariat durable qui, je suis convaincue, traversera l'épreuve du temps, et croyez-moi, il s'agit de temps difficiles», a affirmé Mme Craft à la foule, beaucoup plus petite que lors des fêtes de l'indépendance des États-Unis à la résidence officielle des dernières années selon des habitués.

Mme Craft, qui était l'hôte de sa première fête du 4 juillet comme ambassadrice, a aussi cité l'ancien président Thomas Jefferson dans son allocution pour appuyer son message.

«Je n'ai jamais considéré une différence d'opinion politique, religieuse, philosophique, comme une raison de me retirer d'un ami», a-t-elle affirmé.