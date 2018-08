Giuliani attribue les violences à Chicago à des décennies de régime démocrate

CHICAGO — Au moins 11 personnes ont été tuées par balle et environ 70 ont été blessées pendant la fin de semaine, à Chicago, des événements qui ont rapidement été politisés par l'avocat du président Donald Trump, Rudy Giuliani, qui a montré du doigt le long règne des démocrates dans cette ville américaine.

La police a attribué lundi les dizaines de fusillades à des organisations criminelles, à la circulation illégale d’armes à feu et à la chaleur étouffante du mois d’août qui a attiré plus de monde à l’extérieur.

Selon la police, les victimes avaient entre 11 et 63 ans. Une adolescente est morte après avoir reçu une balle dans le visage. Un adolescent qui roulait à vélo a été tué par balle dimanche après-midi. D'autres fusillades ont eu lieu lors d'une fête de quartier et de funérailles.

Même pour les habitants de Chicago, habitués à la violence dans certaines parties de la ville, les derniers jours ont été marquants. À titre de comparaison, au moins sept personnes ont été tuées et 32 blessées au cours du long week-end du Memorial Day à la fin mai, a rapporté le «Chicago Tribune».

Le maire Rahm Emanuel a jugé «inacceptable» que de tels drames se produisent dans sa ville.

Faisant écho aux commentaires que Donald Trump lui-même a faits à plusieurs reprises à propos de Chicago, Rudy Giuliani a attribué la responsabilité des violences à M. Emanuel —l'ancien chef de cabinet du président Barack Obama — et à des décennies de «régime démocrate à parti unique».

Sur Twitter, l'ancien maire de New York a également témoigné son soutien au candidat à la mairie de Chicago et ancien commissaire de police, Garry McCarthy, le qualifiant de «génie policier».

M. McCarthy prévoit se présenter en février prochain contre M. Emanuel, qui a limogé M. McCarthy en 2015 après la publication d'une vidéo montrant un policier blanc qui avait tiré 16 balles sur un adolescent noir.

«Il peut faire beaucoup mieux que le maire Emmanuel qui joue pendant que Chicago brûle», a écrit M. Giuliani, qui a mal écrit le nom du maire.

Le maire n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur les attaques de l'avocat du président.

Des sanctions trop légères

La plupart des fusillades ont eu lieu dans des quartiers pauvres des quartiers ouest et sud de la ville, où des organisations criminelles sont retranchées, a déclaré le commissaire de police Eddie Johnson, à côté du maire.

M. Johnson a fait valoir que les homicides dans la ville avaient diminué d'environ 20 pour cent par rapport à l'année dernière. Mais il a déclaré que les membres de gangs et les autres personnes accusées relativement à des armes à feu n'étaient pas traités de manière suffisamment sévère.

«Ce sont les mêmes personnes qui pressent sur la détente», a-t-il déclaré. «Il s’agit d’un petit groupe d’individus qui pensent pouvoir jouer selon leurs propres règles, car ils continuent à se faire taper sur les doigts lorsque nous les arrêtons.»

M. Johnson a déclaré lors de la conférence de presse matinale qu'il n'y avait eu aucune arrestation lors des fusillades du week-end.

Quelques jours avant les attaques, quelque 200 manifestants avaient défilé dans un quartier aisé du North Side et avaient brièvement fermé l'autoroute Lake Shore, appelant à plus de ressources pour endiguer la violence dans les zones pauvres.

Tio Hardiman, l’un des organisateurs du rassemblement de la semaine dernière, a déclaré que les membres de la communauté noire devaient prendre l’initiative en négociant des trêves entre les gangs.

Les violences ont atteint leur point culminant dimanche, notamment une fusillade sur la côte sud qui a blessé huit personnes.

La sécurité a été renforcée au cours du week-end au festival de musique en plein air de Lollapalooza, dans le centre-ville de Chicago, qui a attiré des dizaines de milliers de jeunes.

Une diminution des homicides

Selon les autorités municipales, les nouvelles mesures de lutte contre la criminalité des dernières années ont contribué à faire baisser le nombre d'homicides.

Les policiers ont notamment davantage recours à la technologie, qui peut indiquer instantanément d'où proviennent les coups de feu. L’amélioration de la collecte de renseignements a également permis à la police d’envoyer rapidement des agents dans des zones sensibles où la violence des gangs vient de se produire pour aider à contrer les attaques par vengeance.

À la fin de l'année 2017, on a recensé à Chicago 650 homicides, contre 771 l'année précédente. Bien que la baisse ait été importante, le total de l’année dernière a dépassé le nombre combiné de meurtres à New York et à Los Angeles, deux villes américaines plus grandes que Chicago.

Dans un communiqué, M. McCarthy s’est qualifié de «fier démocrate» et a pris ses distances de M. Giuliani et du «ton et des politiques de Donald Trump, qui sont une source de discorde et de confusion».

M. McCarthy a déclaré que les violences «étaient clairement imputables au faible leadership de Rahm Emanuel et à ses politiques ratées», et non à l'ensemble des démocrates de Chicago.