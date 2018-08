Récent séisme à Lombok, en Indonésie: au moins 98 morts

MATARAM, Indonésie — Un puissant tremblement de terre a rasé des maisons et affaissé des ponts sur l'île touristique de Lombok, en Indonésie, dimanche, se faisant ressentir jusque sur l'île voisine de Bali.

Les autorités dénombraient au moins 98 morts lundi - un bilan susceptible de continuer à grimper.

Il s'agit du deuxième séisme meurtrier à frapper Lombok en une semaine. La première secousse, survenue le 29 juillet, avait tué 16 personnes et endommagé des centaines de maisons, dont certaines se sont finalement effondrées lors du second cataclysme.

Les secouristes n'étaient toujours pas parvenus à atteindre certaines zones de Lombok lundi après-midi, ralentis par des ponts en ruines, des pannes d'électricité et des routes bloquées par des débris.

Le porte-parole de l'Agence nationale d'atténuation des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, indique que plus de 230 personnes ont été grièvement blessées pendant le séisme mesuré à une magnitude de 7,0 par les autorités indonésiennes et à 6,9 par le Service géologique américain.

«Les gens ont paniqué et se sont dispersés dans les rues, et les bâtiments et les maisons endommagés par le séisme précédent ont été encore plus endommagés et se sont effondrés», rapporte-t-il.

Le séisme a déclenché une alerte au tsunami, poussant certains citoyens à se réfugier en hauteur. Seules de petites vagues ont finalement été enregistrées et l'avertissement a été levé plus tard dans la journée.

Des milliers de vacanciers tentent maintenant de quitter l’île de Gili Trawangan, l'une des plus courues par les touristes, selon Yustrianda Sirio, responsable d’un programme de service communautaire pour étudiants à Lombok

M. Nugroho affirme que les autorités ont déployé trois navires pour évacuer cette île de 16 kilomètres carrés, réputée pour ses plages immaculées.

L’Indonésie est sujette à des tremblements de terre en raison de son emplacement dans la «ceinture de feu», un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique. En décembre 2004, un séisme d’une magnitude de 9,1 au large de l’île de Sumatra avait déclenché un tsunami qui fait 230 000 morts à travers plus d'une dizaine de pays.