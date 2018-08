Trump demande à Sessions de mettre un terme à l'enquête de Mueller

WASHINGTON — Le président Donald Trump a demandé mercredi au procureur général Jeff Sessions de mettre un terme à l'enquête de Robert Mueller sur la Russie, un jour après le début du procès de son ancien président de campagne.

Se tournant vers Twitter pour se plaindre de l'enquête en cours, Donald Trump a déclaré que Jeff Sessions «devrait mettre fin à cette chasse aux sorcières truquée dès maintenant, avant qu'elle ne souille notre pays davantage».

La relation entre Jeff Sessions et le président est tendue depuis plus d'un an, soit depuis que le procureur général s'est récusé des enquêtes relatives à l'élection de 2016 en raison de son rôle dans la campagne de Donald Trump. L'équipe de Robert Mueller relève du procureur général adjoint Rod Rosenstein.

Le procès de Paul Manafort pour évasion fiscale et fraude bancaire s'est amorcé mardi. Les accusations sont liées au travail de consultation de M. Manafort pour l'Ukraine, pour lequel il aurait reçu des millions de dollars qu'il n'a pas déclarés au gouvernement américain.

Cherchant à prendre ses distances avec son ancien président de campagne, M. Trump a déclaré: «Il a travaillé pour moi pendant très peu de temps.»