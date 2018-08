Vol à la James Bond: ils dérobent des joyaux de la Couronne avant de s'enfuir en hors-bord

COPENHAGUE - Des voleurs ont pénétré dans la cathédrale médiévale d'une petite ville de Suède en plein jour et se sont enfuis avec des joyaux de la Couronne d'une valeur inestimable avant de s'échapper en hors-bord, a annoncé la police mercredi.

Deux hommes ont disparu après le cambriolage dans les lacs autour de Strangnas, à 60 kilomètres à l'ouest de la capitale, Stockholm vers midi, mardi, a annoncé la police.

Les voleurs ont dérobé deux couronnes d'or et un orbe faits pour le roi Karl IX et la reine Kristina lors d'une manoeuvre audacieuse. Une des couronnes est incrustée de pierres précieuses. Les objets volés étaient exposés dans la cathédrale, et des visiteurs se trouvaient à l'intérieur à ce moment.

La porte-parole de la cathédrale, Catharina Frojd, a précisé que «l'alarme s'est déclenchée lorsque les cambrioleurs ont brisé le verre de sécurité et volé les artefacts».

L'église a écrit sur son site internet que les objets volés étaient gardés «en conformité avec les règles de sécurité en vigueur».

La police a envoyé un hélicoptère et un bateau dans l'espoir de retrouver les voleurs, en vain. Les autorités ont déclaré que personne n'avait été blessé dans le vol, mais n'ont pas fourni plus de détails.