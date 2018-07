Mode d’emploi pour fabrication d’arme à feu : Trump donne le OK (vidéo)

Des responsables affirment que plus d'un millier de personnes ont déjà téléchargé les plans pour fabriquer le fusil d'assaut AR-15.

Les procureurs démocrates du Massachusetts, de Washington, du Connecticut, du New Jersey, de la Pennsylvanie, de l'Oregon, du Maryland, de New York et du District de Columbia font partie de la poursuite contre l'administration de Donald Trump.