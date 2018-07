L'éclipse totale peut être observée par la moitié de la planète

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud - Les amateurs d'astronomie à travers une bonne partie du globe ont commencé à tourner leur regard vers le ciel pour observer la plus longue éclipse totale de la lune de ce siècle.

Surnommé « lune de sang », ce phénomène devait être visible à différents moments de la journée en Australie, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Sud lorsque le soleil, la lune et la Terre s'aligneraient parfaitement pour projeter l'ombre de la planète bleue sur son unique satellite.

L'éclipse totale s'étirera sur 1 heure et 43 minutes, mais dans son ensemble, sa durée s'élèvera à près de quatre heures.

Les yeux étaient rivés sur la lune à travers l'Afrique vendredi. À Johannesbourg, une nuit d'hiver sans le moindre nuage a permis de voir l'ombre rougeâtre s'étendre graduellement sur la surface de la lune.

« La lune devient rouge en raison de la diffusion atmosphérique qui cause le passage de lumière rouge à travers l'atmosphère et de la composition de l'atmosphère qui peut changer si des éruptions volcaniques ou des incendies de forêt surviennent », explique l'astronome Tom Kerss, de l'Observatoire royal de Greenwich.

« Et la densité de la poussière qui augmente dans l'atmosphère peut faire en sorte que la lune semble d'un rouge particulièrement profond, et ça a effectivement le même effet sur les couchers et levers du soleil. »

L'occurrence est d'autant plus spéciale grâce à la position de Mars. La planète rouge n'a jamais été aussi proche de la Terre depuis 2003, ce qui la fait paraître plus imposante et plus scintillante.