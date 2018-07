Une note lève le voile sur le rôle de Hirohito dans l'attaque de Pearl Harbor

TOKYO - La publication récente d'une note écrite par un officiel japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale jette, dit un historien, un premier éclairage sur la pensée de l'empereur Hirohito et du premier ministre Hideki Tojo à la veille de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor qui a mené les États-Unis dans le conflit mondial.

Bien que loin d'être concluant, le document de cinq pages accrédite l'idée que Hirohito porte au moins une part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre.

À 20 h 30 heure de Tokyo, quelques heures avant l'attaque, Tojo a convoqué deux assistants pour un compte à rebours avant le breffage de guerre. L'un d'entre eux, le vice-ministre de l'Intérieur Michio Yuzawa, a écrit un compte rendu trois heures après la fin de la réunion.

«L'empereur semblait à l'aise et inébranlable une fois la décision prise», a-t-il écrit, en citant Tojo.

La mesure dans laquelle Hirohito est responsable de la guerre est un sujet délicat au Japon, et le libraire qui a découvert la note a gardé le secret pendant près d'une décennie avant de la confier au journal japonais Yomiuri, qui l'a publiée plus tôt cette semaine. Hirohito a été protégé contre l'inculpation lors des procès pour crimes de guerre de Tokyo au cours d'une occupation américaine qui voulait l'utiliser comme symbole pour reconstruire un Japon démocratique.

Hirohito est décédé en 1989 à l'âge de 87 ans après 62 ans sur le trône.

«Il m'a fallu neuf ans pour me manifester car j'avais peur d'un contrecoup, a déclaré le propriétaire de la librairie, Takeo Hatano, qui a manipulé le document avec soin en le montrant aux journalistes de l'Associated Press. Mais maintenant j'espère que la note nous aidera à comprendre ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre, au cours de laquelle 3,1 millions de personnes ont été tuées.»

Takahisa Furukawa, un expert de l'Université Nihon qui a confirmé l'authenticité de la note, estime qu'il s'agit de la première représentation détaillée de Tojo et Hirohito juste avant l'attaque. Des documents du palais confirment la rencontre entre Hirohito et Tojo le 7 décembre 1941, mais sans donner de détails.

La note soutient l'opinion selon laquelle Hirohito n'était pas aussi préoccupé par la guerre contre les États-Unis que ce qui était autrefois décrit, a déclaré M. Furukawa. L'empereur avait approuvé la décision du gouvernement d'abandonner les options diplomatiques lors d'une réunion du 1er décembre, et sa position inchangée la veille de l'attaque rassura Tojo.

Le récit de M. Yuzawa dépeint Tojo comme optimiste et éprouvant un sentiment d'accomplissement une fois toutes les démarches administratives requises pour la guerre; plus important encore, Hirohito lui avait offert un dernier hochement de tête sans poser de questions.

«Si Sa Majesté avait regretté les négociations avec le Royaume-Uni et les États-Unis, il aurait eu l'air un peu sombre. Il n'y avait aucune indication en ce sens, et cela doit être le résultat de sa détermination, déclare Tojo dans la note. Je suis complètement soulagé. Étant donné les conditions actuelles, je peux dire que nous avons déjà pratiquement gagné.»

Son optimisme était prématuré. L'attaque de Pearl Harbor a tué près de 2400 militaires américains et causé d'importants dommages à la flotte américaine du Pacifique. En quelques mois, cependant, le vent tournait. Tojo a été blâmé pour avoir prolongé la guerre après qu'elle eut été clairement perdue, menant aux bombardements atomiques américains d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Il a été plus tard exécuté comme criminel de guerre de classe A.

Tojo, dont les compétences administratives et la loyauté avaient conquis la confiance de Hirohito, a été nommé premier ministre à peine deux mois avant l'attaque de Pearl Harbor et a servi en tant que tel pendant la plus grande partie de la Deuxième Guerre mondiale.

M. Furukawa a dit que les remarques de Tojo dans la note au sujet de son soulagement à compléter les préparatifs soutiennent la position de ceux qui voient en lui un bon bureaucrate, mais pas un chef visionnaire. Il estime qu'un leadership plus décisif aurait pu mettre fin à la guerre plus tôt.

«Tojo était un bureaucrate qui était incapable de prendre ses propres décisions, alors il se tourna vers l'empereur comme son superviseur. C'est pourquoi il devait confier toutes les décisions à l'empereur. Si l'empereur ne disait pas non, alors il allait de l'avant, a dit M. Furukawa. La note témoigne clairement de l'absence de leadership politique au Japon.»

M. Yuzawa a écrit dans la note qu'il était «ému et honoré de s'impliquer dans les préparatifs de guerre au moment d'un événement crucial qui déterminerait le sort de l'État impérial». Il a ensuite été promu ministre de l'Intérieur, mais est devenu critique du leadership de Tojo et a été renvoyé du Cabinet pour une différence de politique.

«C'est un homme de passion et de loyauté, écrit M. Yuzawa à propos de Tojo dans un carnet qu'il a conservé. Mais il est tellement étroit d'esprit et il n'a pas de philosophie en tant que leader politique.»

M. Hatano, une connaissance de longue date de certains des descendants de Yuzawa, a reçu le carnet et d'autres objets de la famille quand ils ont voulu faire de la place dans leur appartement. Il a trouvé la note pliée en deux à l'intérieur du cahier environ un an plus tard.

«Quand j'ai reconnu la date, dimanche 7 décembre 1941, je savais que c'était quelque chose de spécial», a-t-il dit. Il l'a examinée à plusieurs reprises pour essayer de donner un sens à l'écriture et au langage archaïque. «Puis j'ai repéré des références à l'empereur et au premier ministre Tojo.»