Syrie: 7000 enfants ont été tués ou blessés depuis 2013

NEW YORK — Plus de 7000 enfants ont été tués ou blessés dans le cadre du conflit syrien depuis 2013, a fait savoir vendredi une émissaire des Nations unies.

Virginia Gamba a évoqué des informations non confirmées qui font état de plus de 20 000 victimes.

Elle a révélé au Conseil de sécurité de l'ONU que les Nations unies ont documenté plus de 1200 violations à l'endroit des enfants depuis le début de 2018.

Ce chiffre inclut plus de 600 enfants tués ou blessés, et plus de 180 enfants recrutés ou utilisés par les rebelles ou les forces gouvernementales.

Mme Gamba dit qu'on a constaté pendant le premier trimestre un bond de 348 pour cent du nombre d'enfants tués ou blessés par rapport à l'an dernier.

Elle ajoute que le nombre d'enfants détenus en raison de leur association présumée avec un groupe armé a «augmenté de manière exponentielle».