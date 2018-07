Laos: l'effondrement du barrage a fait au moins 27 morts

SANAMXAY, Laos — Le bilan de l'effondrement d'un barrage hydroélectrique survenu lundi soir dans le sud-est du Laos s'élevait jeudi à au moins 27 morts et 131 disparus.

Le niveau de l'eau baissait lentement jeudi, permettant aux villageois inondés de commencer à nettoyer.

Tôt jeudi, une publication officielle, le Vientiane Times, rapportait que le ministère de l'Énergie et des Mines a ordonné une surveillance plus serrée des autres barrages du pays, notamment en ce qui concerne le niveau de l'eau.

Le premier ministre Thongloun Sisoulith a dit qu'il s'agit de la pire catastrophe à frapper le pays depuis plusieurs années. Plus de 6600 personnes se retrouvent sans toit.

M. Thongloun a dit qu'une enquête a été entamée pour déterminer si l'effondrement du réservoir est dû aux pluies abondantes ou à une construction inadéquate.

La firme sud-coréenne qui a construit le barrage, SK Engineering & Construction, cherche elle à comprendre ce qui s'est passé.

La Croix-Rouge, le gouvernement sud-coréen et d'autres organisations s'empressaient d'expédier des purificateurs d'eau, de la nourriture et d'autres biens d'urgence vers des abris dans lesquels s'entassaient des milliers de sinistrés.

Le barrage Xepian-Xe Nam Noy, dans la province d'Attapeu, était construit par une coentreprise sud-coréenne avec des partenaires thaïlandais et laotiens.

Le Laos est un des pays les plus pauvres d'Asie et la transition du communisme à l'économie de marché s'y fait difficilement. La liberté de presse y est essentiellement inexistante et les journalistes étrangers qui s'y rendent sont étroitement encadrés.

L'électricité produite par plusieurs barrages est une source de revenus importante pour le Laos.

L'agence de presse officielle KPL indique que le barrage Xepian-Xe Nam Noy a coûté un peu plus de 1 milliard $ US. Il devait générer 33 milliards $ US en revenus annuels pour le Laos.