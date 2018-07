Maroc: quelque 800 migrants attaquent l'enclave espagnole de Ceuta

MADRID - Quelque 800 migrants ont pris d'assaut jeudi l'enclave espagnole de Ceuta, au Maroc, dans l'espoir de rejoindre le territoire européen.

L'attaque a été lancée tout juste après l'aube.

La Croix-Rouge espagnole a indiqué sur Twitter que 132 personnes ont été blessées en tentant d'escalader les hautes clôtures de barbelés. Seize d'entre elles ont été hospitalisées, selon la police.

Les migrants ont lancé des bombes incendiaires, des excréments et de la chaux vive, qui irrite la peau, aux gardiens qui tentaient de les repousser. Ils ont également découpé les clôtures et lancé des pierres qui ont fracassé des fenêtres et endommagé des véhicules de la police.

Quinze policiers ont été blessés, dont cinq qui ont été hospitalisés.

La Guardia Civil a fait savoir que 602 personnes ont réussi à franchir les clôtures hautes de six mètres.

Des migrants originaires d'Afrique subsaharienne et installés illégalement au Maroc attaquent régulièrement les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.

Ceux qui réussissent à entrer sont transférés vers des centres d'accueil bondés. Ils sont plus tard rapatriés ou tout simplement relâchés.