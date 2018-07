Le 98,5 FM retrace une dame qui a retrouvé sa maison brûlée en Grèce

On ne dispose d'aucun chiffre officiel concernant les disparus. Plusieurs ont lancé des appels désespérés à la télévision ou sur les réseaux sociaux pour retrouver leurs proches.

Les survivants ont décrit des scènes dramatiques de gens fuyant vers les plages et forcés de plonger dans la mer malgré les vents violents et les vagues puissantes pour échapper à la fumée suffocante et aux pommes de pin enflammées qui tombaient du ciel.