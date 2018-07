Un barrage s'est effondré au Laos: des centaines de disparus

BANGKOK — Un barrage hydroélectrique s'est effondré lundi soir dans le sud-est du Laos, faisant un nombre inconnu de victimes et des centaines de disparus, selon la presse officielle.

Des opérations de secours ont été entamées, des dirigeants se sont rendus sur place et les responsables ont demandé l'aide du public.

L'agence de presse officielle du Laos, KPL, rapporte que le barrage Xepian-Xe Nam Noy, dans la province d'Attapeu, a cédé lundi soir, relâchant des quantités énormes d'eau qui ont emporté des maisons et fait plus de 6000 sans-abri.

Le barrage était construit par une coentreprise sud-coréenne avec des partenaires thaïlandais et laotiens. Le projet n'était pas terminé, selon KPL. La portion qui s'est effondrée serait une «digue de col», soit un barrage auxiliaire qui retient l'eau au-delà de ce qui est retenu par le barrage principal.

Le premier ministre Thongloun Sisoulith et plusieurs membres de son gouvernement se sont précipités sur place pour superviser les opérations de secours, a dit KPL. Plusieurs régions du Laos ont récemment été inondées par les pluies saisonnières.

Les dirigeants locaux ont demandé au public, au gouvernement, aux entreprises, à l'armée et à la police de leur fournir des vêtements, de la nourriture, de l'eau potable, des abris et d'autres biens d'urgence.

Le Laos est un des pays les plus pauvres d'Asie et la transition du communisme à l'économie de marché s'y fait difficilement. La liberté de presse est essentiellement inexistante et les journalistes étrangers qui s'y rendent sont étroitement encadrés.

L'électricité produite par plusieurs barrages est une source de revenus importante pour le Laos.

KPL indique que le barrage Xepian-Xe Nam Noy a coûté un peu plus de 1 milliard $ US. Il devait générer 33 milliards $ US en revenus annuels pour le Laos.