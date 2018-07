Les feux de forêt ont fait 50 morts en Grèce

RAFINA, Grèce - Le bilan des feux de forêt qui font rage autour de la capitale grecque a bondi à au moins 50 morts au cours des dernières heures, après la découverte de 26 corps au même endroit.

Certaines des victimes étaient enlacées et les autorités croient qu'elles sont membres de la même famille.

Plusieurs résidants et touristes ont fui vers la côte pour échapper aux flammes et à la fumée. Plus de 700 personnes ont été évacuées par la mer pendant la nuit.

Les 26 nouvelles victimes ont été trouvées au nord-est d'Athènes par une équipe de la Croix-Rouge. Un voisin a dit que sa femme et lui ont eu la vie sauve uniquement parce qu'ils se sont enveloppés dans des serviettes mouillées avant de courir vers la mer.

Le premier ministre grec Alexis Tsipras a déclaré trois jours de deuil national.

Les deux principaux incendies — un à 30 kilomètres au nord-est d'Athènes, près de Rafina, et l'autre à 50 kilomètres à l'ouest de la capitale, à Kineta — ont éclaté lundi. Alimentées par des vents puissants qui changent constamment de direction, les flammes se sont propagées vers des secteurs peuplés de la côte, parfois trop rapidement pour que les victimes aient la chance de s'enfuir.

Le quai de la ville de Rafina s'est transformé en centre de triage pendant la nuit, quand les ambulanciers y ont examiné les survivants — qui ne portaient parfois qu'un maillot — qui débarquaient des navires de la garde côtière ou d'embarcations privées. Cent cinquante-six adultes et 16 enfants ont été hospitalisés, dont 11 adultes qui se trouvent dans un état grave.

Au total, 47 incendies de forêt et feux de brousse ont éclaté à travers la Grèce lundi et tôt mardi.

Quelque 400 pompiers ont été mobilisés pour combattre les feux près d'Athènes, notamment à l'aide d'avions et d'hélicoptères. La Grèce a demandé l'aide de la communauté internationale par le biais de l'Union européenne. Plusieurs pays ont répondu à l'appel, dont l'Italie qui a offert d'envoyer deux bombardiers à eau Canadair.

Des précipitations abondantes sont attendues sur le sud du pays mercredi.