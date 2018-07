Des inondations ont fait 20 morts et une dizaine de disparus au Vietnam

HANOÏ, Viêtnam - Des inondations provoquées par une tempête tropicale ont fait au moins 20 morts et plus d'une dizaine de disparus dans le nord du Vietnam, selon la presse locale.

Dix personnes se sont noyées dans la province du Yen Bai, après que le nord du pays eut été matraqué par la tempête tropicale Son Tinh la semaine dernière.

Une dizaine de maisons sur pilotis ont été balayées par la crue jeudi, dans un petit village du district de Lang Chanh.

Un dirigeant local affirme qu'une famille de quatre personnes a été emportée dans son sommeil. Trois corps, dont celui d'une fillette de cinq ans, ont été retrouvés. Quelque 300 secouristes continuent à chercher la quatrième victime.

On rapporte aussi des pertes de vie dans les provinces du Phu Tho, du Lao Cai, du Hoa Binh et du Son La, où la pluie torrentielle a provoqué des glissements de terrain et détruit des routes.

Une autre dépression tropicale est attendue cette semaine sur le nord du Vietnam.