Des tornades ont fait 17 blessés dans l'Iowa (vidéos)

DES MOINES, Iowa - Au moins 17 personnes ont été blessées quand des tornades ont balayé le centre de l'Iowa jeudi.

Des structures ont été endommagées dans trois villes et un hôpital a dû être évacué.

On rapporte dix blessés dans la ville de Marshalltown. Sept employés d'une usine installée près de la ville de Pella ont aussi été blessés.

La gouverneure Kim Reynolds est attendue dans ces deux villes, ainsi que dans celle de Bondurant, au cours des prochaines heures.

La ville de Marshalltown, à 80 kilomètres au nord-ouest de Des Moines, semble avoir été la plus durement touchée. Des murs de briques se sont effondrés dans la rue, des toits ont été arrachés et la coupole du palais de justice historique a fait une chute de plus de 50 mètres jusqu'au sol.